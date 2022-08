Ameriški senat za širitev Nata na Švedsko in Finsko

Ameriški senat je sinoči z enim samim glasom proti odobril pridružitev Švedske in Finske severnoatlantski vojaški zvezi Nato. Privolitev zgornjega doma ameriškega kongresa je nujna za dokončanje procesa, ki ga je sprožila ruska agresija na Ukrajino.

Proti pridružitvi Švedske in Finske Natu je glasoval le republikanski senator iz Misurija Josh Hawley, ki se zavzema za zmanjšanje ameriških varnostnih obveznosti v Evropi ter njihovo preusmeritev v Azijo, senator Rand Paul se je vzdržal glasovanja.

Republikanec iz Kentuckyja je namesto tega predlagal potrditev, da so kongresne pristojnosti za razglasitev vojn nad petim členom Natove ustanovne listine, ki vsem članicam v primeru napada zagotavlja skupno akcijo, a ni dobil podpore kolegov. Velika večina senatorjev pa je soglašala, da morajo članice Nata nameniti najmanj dva odstotka bruto domačega proizvoda za obrambo in najmanj petino tega za nakupe in razvoj orožij.

Odstranjevanje podrte zgradbe v južni Ukrajini drugega avgusta. FOTO: Oleksandr Gimanov/AFP

Po pridobitvi Turčije, ki je zahtevala ukrepe proti kurdskim organizacijam, je soglasje ameriškega senata še ena pomembna zmaga za skandinavski državi v strahu pred agresivno Rusijo. Švedska in Finska sta bili doslej nevtralni, ruski napad na Ukrajino pa skupaj z mnogimi drugimi ocenjujeta za najnevarnejše kršenje pravil sožitja v Evropi po koncu hladne vojne.

Ameriški senatorji soglašajo in republikanec iz Južne Karoline Lindsey Graham se je za podporo širitvi Nata zahvalil kar ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu: »Brez vas nas zdaj ne bi bilo tukaj, bolj ste pripomogli h krepitvi Nata kot katerikoli moj govor.«