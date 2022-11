Ameriški sesalnik evropskih naložb

V nadaljevanju preberite:

Očitna diskriminacija evropskih proizvajalcev avtomobilov, spodbujanje selitev tehnologij prihodnosti s stare celine prek Atlantika in nepoštena konkurenca ameriških proizvajalcev na tretjih trgih je le nekaj posledic akta o zniževanju inflacije, ki so ga konec poletja sprejeli v ZDA.

Proizvajalci baterij v Evropi razmišljajo o selitvi proizvodnje v ZDA, kjer bi dobili orjaške državne subvencije.Cilj Bruslja je, da bi EU, ki je z ZDA v strateškem partnerstvu, imela enak dostop do ameriškega trga kot Kanada in Mehika. ZDA so največji izvozni trg za evropsko avtomobilsko industrijo. Vse več je pozivov, da bi se v EU morali odločiti za politiko Kupuj evropsko.