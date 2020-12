Asimetrična vojna, v kateri mora zmagati resnica

V nadaljevanju preberite:

Sredi boja s koronavirusom, o katerem se še vedno ne ve dovolj, tik pred začetkom cepljenja proti covidu-19, do katerega ima velik del človeštva nešteto zadržkov, in nekje v sivem območju med prekinjeno gospodarsko rastjo in pričakovano recesijo, ki bo prizadela različne sisteme, če že ne tudi same globalne ureditve, lahko ima vsaka lažna novica učinek iskre, ki povzroči silovit požar, kadar pade na plodna tla upora proti institucijam, v katere sodijo zdaj, na žalost, tudi samo znanje in znanstvene avtoritete. Bodo zgodovino te pandemije pisali tisti, ki se bodo v prihodnjih mesecih cepili proti covidu-19, ali tisti, ki se zaradi svojega prepričanja ali dvomov ne bodo cepili?