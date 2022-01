Avstrijski parlament danes o obveznem cepljenju

07.35 V Angliji zaradi pandemije rekordno zanimanje za poklic medicinskih sester

Pandemija covida-19 je navdušila rekordno število ljudi za usposabljanje za poklic medicinskih sester, saj je v Angliji od izbruha bolezni v letu 2020 več kot 56.000 vpisalo na tečaje medicinskih sester ali vajeništva, poroča Guardian. Podatki službe za sprejem na univerze in fakultete (Ucas) kažejo, da se več 18-letnikov, ki končajo šolanje, prijavlja in sprejema mesta za študij zdravstvene nege kot pred pandemijo, pri čemer so se prijave povečale za 38 odstotkov od leta 2019, medtem ko so prijave tistih, starejših od 21 let, prav tako povečalo za več kot tretjino. Poročilo Ucas in Health Education England je pokazalo, da je 69 odstotkov nedavnih prosilcev izjavilo, da jih je pandemija covida-19 spodbudila, da so se prijavili za izobraževanje za poklic medicinske sestre, pri čemer je približno eden od desetih dejal, da je bila pandemija najpomembnejši dejavnik pri njihovi odločitvi. Eden od štirih prijaviteljev je dejal, da je trenutni ugled zdravstvenih delavcev pomembno vplival na njihovo odločitev.

FOTO: Jeff J Mitchell/AFP

7.15 WHO: Prepovedi mednarodnega prometa je treba odpraviti

Svetovna zdravstvena organizacija je priporočila odpravo ali omilitev mednarodnih prepovedi prometa, pri čemer je navedla neučinkovitost ukrepov za zatiranje širjenja omikrona, poroča Guardian. Zdravstvena agencija ZN je pred kratkim posodobila svoja priporočila glede mednarodnih zdravstvenih predpisov na seji odbora za nujne primere v sredo. Vključena so priporočila za »odpravo ali olajšanje mednarodnih prepovedi prometa, ker ne zagotavljajo dodane vrednosti in še naprej prispevajo h gospodarskemu in socialnemu stresu« nekaterih držav. Izvajanje splošnih prepovedi potovanj »ni učinkovito pri zatiranju mednarodnega širjenja« in »lahko odvrača od preglednega in hitrega poročanja o morebitnih nastajajočih novih različicah,« je agencija zapisala v izjavi. Neuspeh omejitve potovanj, uvedenih po odkritju in poročanju o različici omikron, da bi omejili mednarodno širjenje te različice, kaže na neučinkovitost takšnih ukrepov skozi čas. Potovalni ukrepi, kot so nošenje mask, testiranje, izolacija/karantena in cepljenje, bi morali temeljiti na ocenah tveganja in se v skladu z njihovimi priporočili izogibati finančnemu bremenu za mednarodne potnike.

00.30 Avstrijski parlament danes o obveznem cepljenju

Avstrijski parlament bo danes glasoval o predlogu zakona, s katerim namerava vlada za vse starejše od 18 let v državi uvesti obvezno cepljenje proti covidu-19. Zakon naj bi začel veljati v začetku februarja, s tem da bo do sredine marca prehodno obdobje brez kazni. Izjema od ukrepa, ki zajema 7,4 milijona ljudi oziroma 83 odstotkov prebivalstva, bodo le nosečnice in tisti, ki se ne morejo cepiti iz zdravstvenih razlogov. Obvezno cepljenje bodo uvajali v treh fazah. V začetku februarja bo vsako gospodinjstvo prejelo pisno obvestilo o ukrepu. Ta začetna faza bo trajala do 14. marca in šele potem bodo sprožili nadzor izpolnjevanja obveznosti. Necepljeni bodo morali od takrat naprej računati na kazen, ki bo v hitrem postopku znašala 600 evrov, v rednem postopku pa do 3600 evrov.

Če bodo epidemiološke razmere to zahtevale, se lahko uveljavi tudi tretja faza, ko bo z odlokom zvezne vlade določen časovni rok za cepljenje in nato z odobritvijo parlamenta uvedene tudi avtomatske kazni za necepljene po vsej državi. Za sprejetje zakona je potrebna navadna večina v parlamentu, ki jo vladni ljudska stranka (ÖVP) in Zeleni imata, so pa podporo zakonu napovedali tudi opozicijski socialdemokrati (SPÖ) in številni člani liberalne stranke Neos, medtem ko so svobodnjaki (FPÖ) odločno proti.