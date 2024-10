Avstrijski predsednik mandat za sestavo vlade podelil Nehammerju

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je danes mandat za sestavo vlade podelil vodji Ljudske stranke (ÖVP) Karlu Nehammerju. Obenem ga je zaprosil, naj nemudoma začne pogajanja s socialdemokrati (SPÖ). Za to se je odločil, ker skrajno desni svobodnjaki (FPÖ), ki so sicer na volitvah zmagali, ne najdejo koalicijskega partnerja.

Ljudska stranka in socialdemokrati naj v pogovorih sami ugotovijo, ali pri sestavljanju vlade potrebujejo še tretjega koalicijskega partnerja, je danes ob naznanitvi odločitve v palači Hofburg, sedežu avstrijskega predsednika, po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejal Van der Bellen.

Na parlamentarnih volitvah konec septembra so slavili svobodnjaki pred ljudsko stranko in socialdemokrati. Vodja ÖVP in trenutni kancler Karl Nehammer je sicer izrazil pripravljenost za sodelovanje s FPÖ – pod pogojem, da vodja stranke Herbert Kickl ne bo prevzel nobene funkcije v vladi. A Kickl je vztrajal, da želi postati naslednji kancler.

Tudi druge stranke so zavrnile zamisel o oblikovanju koalicije s svobodnjaki. Ti imajo v novem sklicu 183-članskega parlamenta 57 sedežev, ljudska stranka 51, socialdemokrati pa 41. V parlament se je uspelo prebiti še liberalnemu Neosu z 18 poslanci in Zelenim s 16.

Čeprav se mandat za sestavo vlade običajno podeli vodji stranke, ki je na volitvah prejela največ glasov, to ni zapisano v avstrijski ustavi.