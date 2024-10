Van der Bellen svobodnjakom ne namerava podeliti mandata za sestavo vlade

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je danes dal vedeti, da za zdaj nikomur ne namerava podeliti mandata za sestavo vlade. Koalicijski pogovori so namreč zastali, saj stranke zavračajo sodelovanje s svobodnjaki (FPÖ). Predsednik pričakuje, da bodo tri največje stranke preučile možnost sodelovanja, nato jih bo znova povabil na pogovore.

Čeprav se mandat za sestavo vlade običajno podeli vodji stranke, ki je na volitvah prejela največ glasov, to ni zapisano v ustavi. Svojo odločitev, da mandata za zdaj ne bo podelil nobenemu izmed vodij strank, je Van der Bellen utemeljil z besedami, da je prišlo do »nenavadnega primera«, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na parlamentarnih volitvah so slavili desničarski svobodnjaki (FPÖ) pred ljudsko stranko (ÖVP) in socialdemokrati (SPÖ). »Gospe in gospodje, gre za klasično pat pozicijo,« je ocenil avstrijski predsednik.

Vodja FPÖ Herbert Kickl vztraja, da želi postati naslednji kancler. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Vodja drugouvrščene ÖVP in trenutni avstrijski kancler Karl Nehammer je sicer izrazil pripravljenost za sodelovanje z FPÖ pod pogojem, da vodja stranke Herbert Kickl ne bo prevzel nobene funkcije v vladi. Kickl medtem vztraja, da želi postati naslednji kancler.

Tudi druge stranke so zavrnile zamisel o oblikovanju koalicije s svobodnjaki. Avstrijski analitiki najpogosteje omenjajo možnost koalicije med ÖVP in FPÖ, pa tudi prve tristrankarske koalicije v zgodovini Avstrije, v kateri bi bili ÖVP, tretjeuvrščeni socialdemokrati (SPÖ) in še liberalni Neos ali Zeleni.

Van der Bellen pričakuje, da bodo voditelji FPÖ, ÖVP in SPÖ do konca prihodnjega tedna preučili možnosti o sodelovanju, nato pa jih bo znova povabil na pogovore.