Svobodna trgovina v rokah dveh imperatorjev

Če bosta Trump in Xi Jinping kot imperatorja v gladiatorski areni dvignila palec, ima svobodna trgovina upanje, da bo preživela. Če ga bosta obrnila navzdol, bo ves svet prepuščen zobovju visokih carin, ki bo pregriznilo najpomembnejše nabavne verige, zvišalo življenjske stroške in izzvalo verižne spremembe v skoraj vseh segmentih svetovne gospodarske ureditve. V drugem primeru bodo namreč ZDA ves uvoz iz Kitajske obremenile s 145-odstotnimi carinami, azijska velesila pa bo na ceno ameriških izdelkov dodala 125-odstotne povračilne carine. V Ženevi so se pogajalci dogovorili, da bodo uvedbo teh carin preložili za 90 dni.