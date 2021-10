Balistični dialog

V nadaljevanju preberite:

Dan po tem, ko je izstrelila balistično raketo, ki je padla v japonske vode, je Severna Koreja danes pojasnila, da je to bila poskusna izstrelitev s podmornice, ki deluje v morju pred pristaniškim mestom Sinpoa.

Vsi so bili v trenutku na nogah – tudi varnostni svet ZN. A čeprav je severnokorejsko vodstvo s tem prekršilo sankcije, ki tej državi prepovedujejo testiranje balističnih izstrelkov, so ameriški vojaški strokovnjaki ugotovili, da nobena od nedavno izstreljenih severnokorejskih raket v resnici ne pomeni večje nevarnosti.

Raketa, izstreljena pod površino morja, so pojasnili, je nevarna, če je podmornica neslišna. Ker so severnokorejske podmornice zelo stare in hrupne, je mogoče tudi najnovejšo poskusno izstrelitev razumeti predvsem kot poskus obnovitve komunikacije z Washingtonom. ZDA skrbi nekaj drugega.