Balkanske igre na bruseljskem parketu

V nadaljevanju preberite:

Zadnji redni vrh EU pred poletnimi počitnicami bo potekal v znamenju vojne v Ukrajini in vseh njenih posledic. Za gotovo velja, da bosta na vrhu status kandidatke za članstvo dobili Moldavija in Ukrajina. Glede tega so države EU soglasne in zapleti niso pričakovani, saj je bila odločitev temeljito pripravljena.

Slovenija se je pred vrhom, začenši s pismom predsednika Boruta Pahorja predsedniku evropskega sveta Charlesu Michelu, na številnih ravneh prizadevala za hiter napredek BiH. A podelitev statusa že na današnjem vrhu ni bila realna. Sinoči je bila v bolgarski skupščini izglasovana nezaupnica vladi Kirila Petkova, zaradi česar ni bilo več gotovo, kdaj bi Sofija lahko končala blokado Severne Makedonije.