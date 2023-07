Barbie kot test za bodočega moža

V nadaljevanju preberite:

»Pelji svojega fanta v kino gledat Barbie. Če bo pokazal nestrpnost do tega filma, če se bo obregnil ob režiserko, potem je hud šovinist. Če pa bo razumel vsaj polovico filma, je verjetno normalen človek z normalnimi vrednotami in stabilnimi občutki.« Tako je neka Kitajka na družbenem omrežju Xiaohongshu vsem ženskam priporočila, naj rožnati film, ki se od preteklega konca tedna predvaja tudi na Kitajskem, spremeni v preizkus za partnerja, njegove poglede na ženske in patriarhat.

Ko so film 20. julija začeli predvajati v kitajskih kinematografih, je – sodeč po zaslužku v prvih dneh, ki je komajda presegel 10 milijonov dolarjev – doživel razmeroma mlačen sprejem. Ta znesek je namreč približno petnajstkrat manjši od tistega, ki ga je film v ZDA dosegel ob prvem koncu tedna predvajanja. Drugače od situacije v kinematografih pa je Barbie vroča tema na kitajskih družbenih omrežjih. Že dan po začetku predvajanja je več kot 630 milijonov uporabnikov weiba, kitajske različice twitterja, sodelovalo ali si vsaj ogledalo razpravo o vprašanju, ki ga postavlja. »Kitajske ženske v svojih kinematografih nimajo veliko priložnosti, da bi si ogledale kakovosten film, narejen izključno z ženske perspektive,« je zapisal nekdo iz province Jiangsu in takoj prejel več kot dvajset tisoč všečkov.