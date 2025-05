Zlorabe v katoliški šoli: Bayrou na zaslišanju, Francijo pretresa škandal

V Franciji je v torek prvič zasedala parlamentarna komisija, ki preiskuje domnevne fizične in spolne zlorabe v katoliški šoli Notre-Dame-de-Bétharram (zdaj Le Beau Rameau) na jugozahodu države. Na zatožni klopi se je znašel premier François­ Bayrou, tudi nekdanji minister za šolstvo in župan Pauja, ki mu očitajo, da je ves čas vedel za zlorabe, vendar ni ničesar ukrenil.

Enako očitajo njegovi ženi, ki je na omenjeni šoli poučevala verske študije. Nedavno je razburilo javnost priznanje njune hčere, da je bila žrtev teh početij. Triinpetdesetletna Hélène Berlant je aprila razkrila, da jo je duhovnik pri štirinajstih letih na poletnem taboru sistematično pretepal, in dodala, da njen oče s tem ni bil seznanjen.

Zgodbe več kot 200 žrtev o vseh vrstah zlorab od petdesetih let prejšnjega stoletja do leta 2004 so pricurljale v javnost leta 2023, v knjigi Silence de Bétharram (Tišina Bétharrama) jih je zbral njihov zastopnik Alain Esquerre. Kot je v nedavnem intervjuju za Le Monde poudarila otroška psihiatrinja Laelia Benoit, je iz teh razvidno, da so žrtve poskušale opozoriti na dogajanje in iskale odrasle, ki bi se jim lahko zaupale, vendar ali niso bile slišane ali pa so poskušali ti prevaliti krivdo nanje. »Primer Bétharram je mikrokozmos diskriminacije proti otrokom in mladostnikom,« je dodala.

Alain Esquerre in nekaj žrtev so po Bayroujevem zaslišanju v kraju Bordere na JZ Francije stopili pred novinarje. FOTO: Gaizka Iroz/AFP

Premier Bayrou je vztrajal pri trditvah, da za fizično, psihično in spolno nasilje v šoli Notre-Dame-de-Bétharram ni vedel ter da o tem v času ministrovanja med letoma 1993 in 1997 »ni prejel nobenih informacij, razen tistih, o katerih so poročali mediji«. Dodal je, da nima česa skrivati, ter po navedbah Le Monda pozdravil začetek preiskave, ki jo je imenoval jaztudi za otroke, ter izrazil pripravljenost za sodelovanje v preiskavi. »To zaslišanje je zame zelo pomembno. Zelo pomembno je za dečke in deklice, ki so bili desetletja žrtve nasilja, sploh spolnega,« je dejal.

Dva člana preiskovalne komisije sta očitno dvomila vanj. Pred obtožbami, da je vedel za zlorabe, a ni ukrepal, se mora že šesti francoski predsednik vlade v sedanjem Macronovem mandatu vedno znova braniti. Prepričan je, da ga poskušajo z obtožbami namerno uničiti. Emmanuel Macron mu v nasprotju s tistimi, ki dvomijo vanj, popolnoma zaupa. To je povedal tudi v torkovem intervjuju na TF1. »O tem sva večkrat govorila in vem, da mu zaupam.«

Po poročanju Le Monda bo komisija svoje sklepe po zaslišanjih prič, žrtev in nekdanjih ministrov sporočila junija. Nekatere žrtve so dejale, da so jih izkušnje z zlorabami zaznamovale za vse življenje. Po mnenju njihovega zastopnika Alaina Esquerra jih je država pustila na cedilu, ker jih ni zaščitila.