Na postaji podzemne železnice v Bruslju odjeknili streli

Belgijska policija išče vsaj dva oborožena moška, ki sta streljala v bližini ene izmed postaj podzemne železnice v središču Bruslja. Posnetki varnostnih kamer prikazujejo dva zamaskirana moška, oborožena najverjetneje s puškama tipa kalašnikov, ob vhodu na postajo Clémenceau. Streljanje se je zgodilo okoli 6.15 po lokalnem času.

Sarah Frederickx, predstavnica Bruseljske policije, je v izjavi za časnik Politico dejala, da sta osumljenca pobegnila v rove podzemne železnice, in opozorila, da se morda še vedno skrivata tam. Dodala je, da pri streljanju ni bilo žrtev.

Preiskava območja in iskanje osumljencev že poteka. FOTO: Yves Herman/Reuters

Tako krajevna policija kot zvezna policija podzemne železnice preiskujeta območje, piše BBC. Postajo Clémenceau so zaprli, prav tako pa tudi bližnjo postajo, ki služi kot terminal za vlake Eurostar. Ustavili so tudi dve železniški liniji do središča Bruslja, ki povezujeta Gare de l'Ouest in Trône, ki se nahaja v bližini evropskega parlamenta.

Po poročanju nekaterih bruseljskih medijev je šlo pri streljanju najverjetneje za obračun med okoliškimi tolpami, oblasti pa sporočajo, da terorističnih motivov za napad zaenkrat niso odkrili.