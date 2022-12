Beloruska taktična prevara

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Še pred srečanjem med voditeljema so v Moskvi odgovorili na opozorila Zahoda in Kijeva, da se utegne Belorusija aktivno vključiti v ukrajinsko vojno. »To so povsem neumne in neutemeljene izmišljotine,« je izjavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Čeprav sta se pogosto srečevala tudi po začetku ruske »posebne vojaške operacije« v Ukrajini, je bil prvič po več kot treh letih Putin v vlogi obiskovalca. Kar nekaj gospodarskih vprašanj sta morala rešiti, zlasti glede cene ruskega plina, a oči svetovne javnosti so zanimali zlasti pogovori o vojaških temah. Že zjutraj so iz ruskega obrambnega ministrstva sporočili, da bodo ruski vojaki, ki so nameščeni v Belorusiji v okviru nastajajoče regionalne vojaške belorusko-ruske formacije, začeli taktične vaje.

Čeprav so z beloruskega ozemlja Rusi na začetku napadli sosednjo Ukrajino, Minsk na fronto ni poslal svojih vojakov. A zadnje čase se je pojavilo precej namigov, da se utegne Belorusija, ki je z veliko vzhodno sosedo povezana v nekakšno, že dolga leta rojevajočo se zvezno državno skupnost, tudi bolj aktivno vključiti v neposredne spopade. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj sklical sestanek vrhovnega poveljstva oboroženih sil, na katerem je bila glavna tema dogajanje v Belorusiji. Najvišji predstavniki obrambnih in varnostnih struktur so mu poročali o kopičenju in oborožitvi sovražnih vojaških enot in mu zagotovili, da so se pripravljeni odzvati na kakršenkoli razvoj dogajanj. Danes zjutraj so na vsakodnevnem poročilu o dogajanju na fronti, ki ga pripravlja generalštab ukrajinskih oboroženih sil, povedali, da doslej ni bilo opaziti kopičenja sovražnikovih enot vzdolž belorusko-ukrajinske meje.

A v Kijevu so prepričani, da do ponovnega ruskega napada ali celo beloruskega sodelovanja pri njem spet lahko pride. Poveljnik združenih ukrajinskih vojsk Sergej Najev je izjavil, da se je Putin na nedavnem sestanku z ruskim vojaškim vodstvom pogovarjal tudi o priključitvi Belorusije k vojni proti Ukrajini. »Takoj po tem je napovedal skorajšnji sestanek z vodstvom republike Belorusije, na katerem se bodo po naših podatkih pogovarjali tudi o nadaljnji agresiji proti Ukrajini in večji vključitvi oboroženih sil republike Belorusije v operacije proti Ukrajini, po našem mnenju tudi na kopnem,« je povedal Najev. O tem, da Ukrajini grozi ponovni ruski napad z beloruskega ozemlja, je v nedavnem pogovoru za britansko revijo Economist posvaril tudi vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Valerij Zalužni.

Ukrajinski komentatorji ugotavljajo, da v Kijevu ni enotnega mnenja o tem, ali obstaja grožnja, da se bo sosednja Belorusija tudi aktivno vključila v vojaško operacijo. Še pred včerajšnjim srečanjem med Lukašenkom in Putinom je bil svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič prepričan, da to sploh ne bo tema pogovorov med voditeljema. Po njegovih besedah je največ, kar se lahko na to temo pogovarjajo, uporaba beloruskega ozemlja za raketne napade oziroma izstreljevanje brezpilotnih letal proti Ukrajini. Pač pa je poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksander Sirski novinarjem Economista zatrdil, da Ukrajini ponovno preti grožnja iz Belorusije, ki je že poleti začela velike vojaške vaje in obnovila naborniške sezname.

Kakor je povedal generalpolkovnik Sirski, ga zahodni uradniki pomirjajo z besedami, da je Belorusija dala že več kot dovolj materialne podpore ruskim enotam in da se sama v spopade ne bo vmešala. Po prepričanju zahodnih zaveznikov je cilj vsega tega »vrenja« v Belorusiji preusmeritev pozornosti ukrajinskih oblasti na sever države oziroma »prikovati ukrajinske sile na tem območju, v primeru morebitnega novega napada na Kijev, in preprečiti, da bi jih uporabili v kakšni novi protiofenzivi«, kakor je razložil Sirski.

Upokojeni avstralski generalmajor Mick Ryan je pred dnevi v komentarju za revijo Foreign Affairs zapisal, da je novi poveljnik ruskih enot v Ukrajini Sergej Surovikin zaukazal več misij »varčevanja sil«, vojaških dejavnosti, s katerimi sovražnika zavedeš, da uporabi ogromno število vojakov za povsem nekoristne naloge. Kot primer je Ryan navedel »majhno število vojakov v Belorusiji, ki Ukrajino prisiljujejo, da ohranja ogromno vojske okoli Kijeva, čeprav bi jih precej bolj potrebovala kje drugje«.