Beloruski protestni voditeljici Kolesnikovi enajst let zapora

Preprečila svoj izgon iz Belorusije

Nemčija obsodbo označila za neupravičeno

Tihanovska obsodbo označila za teror nad Belorusi

Beloruska predstavnica opozicijeje bila danes obsojena na enajst let zapora zaradi svoje vloge v protivladnih protestih po lanskih spornih predsedniških volitvah v Belorusiji, poročajo tuje tiskovne agencije.Njen odvetnikje bil prav tako obsojen na desetletno zaporno kazen, je sporočila tiskovna služba nekdanjega predsedniškega kandidata, čigar kampanjo je vodila Kolesnikova, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Kolesnikova in Znak sta se po spornih volitvah pridružila posebnemu opozicijskemu svetu, ki je po trditvah tožilstva poskušal izvesti državni udar.Sodišče je danes v beloruski prestolnici Minsk Kolesnikovo in Znaka spoznalo za kriva več kaznivih dejanj, vključno z načrtovanjem prevzema oblasti, ogrožanjem nacionalne varnosti in ekstremizmom. Oba sta obtožbe zanikala in sojenje označila za prevaro. Njuni odvetniki so že napovedali, da se bodo na razsodbo pritožili.Vladni predstavniki so poskušali 39-letno Kolesnikovo, ki je odigrala ključno vlogo v lanskih protestih proti, približno mesec dni po začetku protestov izgnati iz države, vendar je na meji z Ukrajino raztrgala svoj potni list in to preprečila, zaradi česar je pristala v priporu.Na lanskih spornih predsedniških volitvah je Lukašenko prejel uradno 80 odstotkov podpore, a so mnogi opozarjali na množične napake in prevare pri volitvah in verjeli, da je prava zmagovalka opozicijska kandidatka. Opozicija se je s Tihanovsko na čelu tako podala na ulice. Po protestih so številni Lukašenkovi nasprotniki pristali za zapahi, mnogi pa so se zatekli v tujino, med njimi tudi Tihanovska.Nemčija je danes obsodbo Kolesnikove in njenega odvetnika na dolge zaporne kazni obsodila in označila za neupravičeno. Prav tako so na nemškem zunanjem ministrstvu izpostavili in obsodili »instrumentalizacijo pravosodnega sistema za politično represijo v Belorusiji«.Na obsodbo se je odzvala tudi Tihanovska, ki je pozvala k takojšnji izpustitvi Kolesnikove in Znaka, ki po njenem mnenju nista kriva ničesar. »Ne bomo se ustavili, dokler vsi v Belorusiji ne bodo svobodni,« je tvitnila Tihanovska, ki je obsodbo označila za teror nad Belorusi, ki se upajo upreti režimu, poroča britanski BBC.