ESČP: Poljska in Latvija naj pomagata migrantom iz Belorusije

Begunci kamp ob meji med Litvo in Belorusijo. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Evropsko sodišče za človekove pravice je v sredo naložilo Poljski in Latviji, da pomagata številnim migrantom iz Afganistana in Iraka, ki so obtičali na njuni meji z Belorusijo. Skupina migrantov je namreč obtičala na nikogaršnjem ozemlju, Poljska in Latvija pa jim preprečujeta, da bi lahko zaprosili za azil.Več tisoč migrantov z Bližnjega vzhoda, večinoma iz Iraka, je v preteklih tednih in mesecih nezakonito prišlo iz Belorusije v baltske države in na Poljsko. Minsk stisko teh ljudi izkorišča za politično vojno z Evropsko unijo, ki je proti beloruskemu režimuuvedla sankcije. V Minsku to sicer zanikajo.Na Poljskem so te poteze Belorusije označili za hibridni napad na EU. Zaprli so mejo z Belorusijo in migrantom ne dovolijo vstopa na svoje ozemlje. Kot so utemeljevali v Varšavi, so migranti še vedno na beloruskem ozemlju in je zato zanje odgovorna Belorusija.Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu pa je zdaj odločilo, da morata Poljska in Latvija pomagati migrantom, ki so ujeti na meji. »Vsem, ki za to zaprosijo, morajo zagotoviti hrano, vodo, obleke, primerno medicinsko oskrbo in če je možno tudi začasno zatočišče,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odločilo sodišče.Je pa sodišče poudarilo, da to ne pomeni, da mora katerakoli država spustiti migrante na svoje ozemlje.V skupini, ki je zaprosila za zaščito Evropskega sodišča za človekove pravice, je bilo 41 Iračanov in 32 Afganistancev. Zaprosili so sodišče za pomoč, da bi lahko vstopili bodisi v Latvijo ali na Poljsko in zaprosili za mednarodno zaščito.Na meji med Belorusijo in Poljsko v bližini poljske vasi Usnarz Gorny se je sicer utaborilo okoli 30 migrantov. Na vsaki strani pa jih čuvajo vojaške enote, ki jim preprečujejo, da bi bodisi vstopili na ozemlje Poljske ali se vrnili v Belorusijo.Pozivi Poljski, naj vendarle sprejme migrante, se medtem krepijo. V sredo je Varšavo k temu pozvala komisarka Sveta Evrope za človekove pravice, pred tem pa je podoben poziv izdal visoki komisariat Združenih narodov za begunce.Poljska vlada pa je medtem napovedala, da bo približno na tretjini meje z Belorusijo postavila »tehnične ovire« z ograjo in rezilno žico, da bi tako preprečili dodatne prihode migrantov.