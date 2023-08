Bianko ček za znanstvene preboje

V nadaljevanju preberite:

Kitajska vlada je v četrtek kritizirala Bidnov sveženj uredb in zagrozila z »nujnimi ukrepi za zaščito (kitajskih) interesov«. In čeprav je mogoče revanšo pričakovati šele, ko bodo začele ameriške restrikcije veljati, je fotografija iz Beidaiheja pokazala, kaj bo najmočnejši kitajski odgovor: samostojni razvoj tehnologije na ključnih področjih, česar bi se morale ZDA najbolj bati.

Bidnov izvršni ukaz naj bi ustavil nove naložbe v kitajski tehnološki sektor. Vendar kitajski analitiki trdijo, da to ne bo imelo velikega vpliva, ker so se ameriške naložbe že tako ali tako precej zmanjšale. Leta 2022 so znašale samo 9,7 milijarde dolarjev, kar je občutno znižanje v primerjavi z letom prej, ko so znašale 32,9 milijarde dolarjev. Letos so naložbe dosegle komaj 1,2 milijarde dolarjev, pri čemer pa kitajska stran trdi, da je to najbolj prizadelo prav ameriške družbe in da se s tem kršijo mednarodna tržna načela in ogrožajo tehnološki napredek, ki temelji na sodelovanju.