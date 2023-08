Xijev recept za odpravljanje gospodarskih težav

V nadaljevanju preberite:

Prodaja nepremičnin se je julija v primerjavi z istim mesecem lani zmanjšala za tretjino in že to daje jasno vedeti, da domača poraba ne more biti gibalo okrevanja.

A tisto, kar je ob slabih novicah iz gospodarstva prav tako pritegnilo pozornost javnosti, so bile odstavitve generalov kitajske Narodnoosvobodilne vojske. Junija so aretirali donedavnega poveljnika raketnih sil Li Yuchaa, njegovega namestnika Liu Guangbina in nekdanjega namestnika Zhang Zhenzhonga. Čeprav niso objavili začetka preiskave zaradi korupcije, nekateri viri trdijo, da je bil prav to razlog za zamenjave na tem zelo občutljivem položaju, in to v prav tako občutljivem trenutku. Raketne enote so namreč ključnega pomena v kitajski napetosti okoli Tajvana in deloma je bil tudi to razlog, da je voditelj partije, države in vojske Xi Jinping začel še en val čistk med poveljujočim kadrom. O kakšni morebitni vojni za Tajvan bi sploh lahko govorili, ko pa so generali, ki naj bi izpeljali to zahtevno operacijo, do obisti skorumpirani?