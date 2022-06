07.00 Biden bo poslal rakete srednjega dosega za krepitev obrambe Ukrajine

Predsednik ZDA Joe Biden je napovedal nov paket vojaške pomoči. Topniški raketni sistemi visoke mobilnosti srednjega dosega so del 700 milijonov dolarjev varnostne pomoči Ukrajini iz ZDA, ki bo vključevala helikopterje, sisteme protitankovskega orožja Javelin, taktična vozila in drugo, piše Guardian.

Biden je dejal, da bodo ZDA napredni raketni sistemi in strelivo omogočili Ukrajini, da »natančneje doseže ključne cilje na bojišču«. ZDA poskušajo vzpostaviti ravnovesje pri pomoči Ukrajini, ne da bi tvegale nadaljnje stopnjevanje vojne. Visoki uradniki ameriške administracije so povedali, da je Ukrajina zagotovila, da rakete ne bodo uporabljene za napad v Rusiji: »Ukrajinci bodo te sisteme uporabljali za odbijanje ruskega napredovanja na ukrajinskem ozemlju, vendar jih ne bodo uporabljali za cilje na ruskem ozemlju.«

06.50 Severnodoneck: Granate onemogočile dostavo humanitarni zalog

Ruske sile zdaj nadzorujejo večino vzhodnega mesta Severnodoneck. Lokalni guverner Sergij Gajdaj je v spletni objavi pozno v torek dejal, da je rusko granatiranje onemogočilo dostavo humanitarnih zalog ali evakuacijo ljudi. Civilstom so namreč rekli, naj ostanejo pod zemljo, poroča Guardian. Predsednik Volodomir Zelenski pa je bombni napad na kemično tovarno v Severnodonecku označil za norost. »Glede na prisotnost obsežne kemične proizvodnje v tem mestu so tamkajšnji napadi ruske vojske, vključno z bombardiranjem na slepo, preprosto nori.« Lokalni uradniki so povedali, da je bil zadet rezervoar z dušikovo kislino, in objavili slike rožnatega dima.