Rusi naj bi nameravali jeklarno Azovstal osvojiti do 9. maja

Glavni poudarki: Biden in Scholz proti priznanju ruskih osvojitev v Ukrajini.

Guterres pozval svet, naj se združi za konec nesmiselne vojne v Ukrajini.

Po navedbah ukrajinskih oblasti si Rusija do dneva zmage, 9. maja želi zavzeti oblegano jeklarno Azovstal v mestu Mariupolj.

07.36 Rusi naj bi nameravali Azovstal osvojiti do 9. maja

Po navedbah ukrajinskih oblasti si Rusija do dneva zmage, 9. maja želi zavzeti oblegano jeklarno Azovstal v mestu Mariupolj. Opozorili so tudi na možnost ruskega desanta v bližini pristaniškega mesta Odesa, hkrati pa je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavil, da so od začetka vojne zabeležili 2682 ruskih zračnih napadov. Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Oleksij Arestovič je v četrtek opozoril, da si ruske sile prizadevajo 9. maja ob 77. obletnici zmage Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni zavzeti tovarno Azovstal, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»Najlepše darilo vladarju je glava njegovega nasprotnika. Jasno vidim, da si prizadevajo osvojiti Azovstal in Putinu zagotoviti zmago, vendar bomo videli, ali jim bo to do 9. maja dejansko uspelo,« je dejal. Hkrati pa je ukrajinska vojska opozorila na možnost ruskega desanta na obali Črnega morja v bližini Odese. Po izjavi regionalnega vojaškega poveljstva območje vse pogosteje preletavajo ruski izvidniški droni, ruska mornarica pa je še naprej močno prisotna ob delu obale, ki ga nadzoruje Ukrajina. Prebivalci so bili pozvani, naj se izogibajo plažam in varovanim območjem na obali, naj se vzdržijo potovanj z majhnimi čolni in poročajo o sumljivih dejavnostih.

Medtem pa je Zelenski sporočil, da je bilo od 24. februarja, ko je Rusija pričela z invazijo na Ukrajino, zabeleženih že 2682 zračnih napadov in dodal, da je vsak tovrsten napad povzročil smrt civilistov in uničenje infrastrukture. Kot primer je izpostavil ukrajinsko zdravstveno infrastrukturo, kjer naj bi ruske sile do zdaj uničile ali poškodovale skoraj 400 zdravstvenih ustanov.

07.06 Guterres pozval svet, naj se združi za konec nesmiselne vojne v Ukrajini

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v četrtek v Varnostnem svetu na zasedanju o zaščiti civilistov v Ukrajini pozval svet, naj se združi za konec nesmiselne, neusmiljene vojne v Ukrajini, ki ima neomejene možnosti za globalno škodo. Zasedanje so sklicale ZDA, ki maja predsedujejo Varnostnemu svetu ZN. Guterres je poročal o svojem nedavnem obisku Moskve in Kijeva, kjer se je srečal s predsednikoma Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim. V okviru obiskov mu je uspelo urediti evakuacijo civilistov iz obleganega ukrajinskega mesta Mariupolj.

Generalni podsekretar ZN za humanitarne zadeve Martin Griffiths je poročal, da je v četrtek proti Mariupolju krenil še tretji konvoj za evakuacijo civilistov iz oblegane jeklarne Azovstal v Mariupolju, kjer se ukrajinske sile še vedno upirajo Rusom. Guterres je dejal, da na pogovoru s Putinom ni mencal, ampak mu je naravnost povedal, da je invazija na Ukrajino kršitev ozemeljske celovitosti države in Ustanovne listine ZN, zato se mora nemudoma nehati v dobro Ukrajincev, Rusije in vsega sveta. Putinu in Zelenskemu je poudaril potrebo po zagotovitvi rednega dotoka hrane in energije na svetovne trge. Za zagotavljanje svetovne varnosti hrane se potrebuje ukrajinsko kmetijstvo ter hrano in gnojila iz Rusije ter Belorusije ne glede na vojno. Rusija in Ukrajina proizvajata 30 odstotkov svetovne pšenice, 20 odstotkov koruze in 75 odstotkov sončničnega olja.

Pripadniki proruskih sil na tanku v bližini jeklarne Azovstal. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

06.43 Biden in Scholz proti priznanju ruskih osvojitev v Ukrajini

Ameriški predsednik Joe Biden in nemški kancler Olaf Scholz sta se v četrtek na telefonskem pogovoru strinjala, da ne bosta priznala nobenih ozemeljskih osvojitev Rusije v Ukrajini in potrdila zavezo, da bo Rusija plačala za surovo ravnanje v Ukrajini. Bela hiša je sporočila, da bosta državi še naprej pomagali Ukrajini, Biden pa je pozdravil nemško varnostno in humanitarno pomoč Ukrajini kakor tudi partnerstvo obeh držav med to krizo. Nemška vlada pa je sporočila, da sta voditelja zavrnila nedavne izjave ruskega vodstva za diskreditacijo ukrajinskega vodstva, ki ima demokratično legitimnost.

Ameriški mediji so medtem v četrtek poročali, da so Ukrajinci 14. aprila uspeli potopiti ponos ruske črnomorske flote križarko Moskva s pomočjo ameriških obveščevalnih podatkov. Zadeli so jo z dvema raketnima izstrelkoma neptun, potem ko so jim Američani posredovali podatke o natančni lokaciji križarke. Ameriška televizija NBC navaja neimenovanega uradnika Bidnove vlade, ki je zatrdil, da Washington ni vnaprej vedel, da bodo Ukrajinci napadli Moskvo in ni bil vpleten v odločitev o napadu. New York Times je že prej poročal, da so ameriški obveščevalni podatki Ukrajincem pomagali pri uspešnih napadih na ruske generale.

06.30 Johnson o Zelenskemu: Je eden najbolj neverjetnih voditeljev sodobnega časa

Britanski premier Boris Johnson je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pohvalil kot »resnično enega najbolj neverjetnih voditeljev sodobnega časa« med zbiranjem sredstev v Londonu. Johnson je dejal, da bo Združeno kraljestvo »še naprej krepilo« prizadevanja za pomoč Ukrajini, dokler bo pomoč potrebna, in vztrajal, da ruski predsednik Vladimir Putin »nikoli ne bo zlomil« duha ukrajinskega ljudstva, je dejal, poroča Guardian. Z Downing Streeta so dejali, da je cilj dogodka »Pogumna Ukrajina« zbrati ključna sredstva kot humanitarni odziv na konflikt.

Premier je dejal, da je to, da Ukrajina oz. Kijev vodi Zelenski, »blagoslov za Ukrajino in svet« in »katastrofa za Putina«, ukrajinskega predsednika pa je opisal kot resnično enega najbolj neverjetnih voditeljev sodobnega časa.

06.00 Na Fidžiju zasegli 300 milijonov dolarjev vredno jahto ruskega oligarha

Fidžijske oblasti so na zahtevo ministrstva za pravosodje ZDA zasegle 300 milijonov vredno jahto ruskega oligarha Sulejmana Kerimova, navaja Guardian. »Fidžijski organi pregona so izvršili nalog za zaseg, s katerim so zamrznili motorno jahto Amadea, 348-metrsko luksuzno plovilo v lasti sankcioniranega ruskega oligarha Sulejmana Kerimova,« so zapisali v sporočilu za javnost ministrstva za pravosodje. Fidžijske oblasti, ki so sodelovale s FBI, so sledile nalogu za zaseg, ki ga je izdal Washington, »ki je ugotovil, da je Amadea predmet odvzema na podlagi verjetnega vzroka za kršitve zakonodaje ZDA, vključno z Zakonom o mednarodnih izrednih gospodarskih pooblastilih (IEEPA), pranje denarja in zaroto,« je zapisano v izjavi.

Ladja ruskega olgarha. FOTO: AFP

00.30 Včeraj zvečer začela nova »operacija varnega prehoda« iz Mariupolja

Združeni narodi so včeraj v večernih urah sporočili, da je stekla nova operacija varnega prehoda v bombardiranem južnem ukrajinskem mestu Mariupol in okoli njega, poročata Associated Press in Reuters. V včerajšnji izjavi je generalni sekretar ZN António Guterres povedal, da poteka tretja operacija za evakuacijo civilistov iz jeklarne Azovstal. Tiskovni predstavnik humanitarne organizacije Saviano Abreu je za AP povedal, da ZN sodelujejo s stranmi v konfliktu in Mednarodnim odborom Rdečega križa. Povedal je, da bodo več informacij delili, ko bodo to dopuščale razmere. Ni jasno, koliko ljudi je vključenih v evakuacijo in Abreu ne bi povedal, ali so vpleteni ljudje v jeklarni Azovstal.