Biden – »zdrav, aktiven in vitalen 81-letnik«

Predsednik Biden je sposoben opravljati svoje dolžnosti, je po zdravniškem pregledu v bolnišnici Walter Reed pri Washingtonu zapisal zdravnik predsednika ZDA Kevin O'Connor. Tako kot lani, je z majhno razliko v letih zapisal, da je Joe Biden zdrav, aktiven in vitalen 81-letni moški, je sporočila Bela hiša.

Biden je po pregledu novinarjem v šali dejal, da so mu povedali, da je videti mlajši, kot je dejansko, in zatrdil, da se od lanskega pregleda ni nič spremenilo.

Ameriški predsedniki morajo vsako leto na zdravniški pregled, izvidi pa morajo biti javni, in Bela hiša jih je do večera v sredo tudi objavila. Javnost in mediji vsako leto z zanimanjem spremljajo zdravstvene izvide predsednika.

Danes 81-letni Biden sicer v času kampanje za drugi predsedniški mandat sproža zaskrbljenost med demokrati zaradi pogostega spotikanja in občasnih zmedenih izjav.

Biden na račun tega zbija šale in trdi, da je njegov nasprotnik v bitki za položaj predsednika, 77-letni republikanec Donald Trump, še hujši.

Zdravnik je zapisal še, da se Biden dobro počuti in letošnji zdravniški pregled ni odkril ničesar novega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Le manjše zdravstvene težave

Biden ima še vedno vrsto manjših zdravstvenih težav. Med drugim težko hodi zaradi obrabe hrbtenice. Ima tudi manjše težave s srčno zaklopko, ki pa se v primerjavi z lanskim letom niso bistveno spremenile, je navedeno v poročilu.

Ključno je, da izjemno podroben pregled ni pokazal nobenih znakov nevroloških težav, vključno s Parkinsonovo boleznijo ali možgansko kapjo, je še dodalo poročilo.