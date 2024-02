Biden prestar in preveč slabega spomina za proces

Ameriški predsednik Joe Biden je zavestno zadrževal in kazal zaupne dokumente, je sklenil posebni preiskovalec pravosodnega ministrstva. V nasprotju z republikancem Donaldom Trumpom pa 81-letnega demokratskega prvaka ne čaka proces, pa ne le zato, ker je kot aktualni predsednik ZDA zaščiten pred njim. Posebni preiskovalec Robert Hur meni, »da bi se na njem pokazal kot starec s slabim spominom« in ga porota ne bi obsodila.

Konservativni polovici Američanov bo ob tem najbrž še bolj zavrelo od jeze. Trump je imel kot predsednik ZDA pravico do zadrževanja zaupnih dokumentov, pa mu 37 točk obtožnice posebnega tožilca Jacka Smitha grozi z desetletjem zapora, njegovo floridsko domovanje Mar-a-Lago so preiskali oboroženi agentje FBI-ja. Biden kot podpredsednik ZDA in senator iz Delawara ni imel pravice do zadrževanja zaupnih dokumentov, pa so jih pred oddajo posebnemu preiskovalcu lahko pregledali njegovi odvetniki. Hur za »starca s slabim spominom« ne zahteva kazni tudi zato, ker misli, da bi porota sočustvovala z njim.

Posebni preiskovalec Robert Hur. Foto Michael Mccoy/Reuters

Za Trumpove privržence je to še en dokaz dvotirne ameriške pravice, za republikanske kongresnike Bidnove nesposobnosti opravljanja predsedniških dolžnosti. Predstavnika Rick Scott in Marjorie Taylor Greene že zahtevata uveljavitev 25. amandmaja k ustavi, ki daje podpredsednici in večini administracije pravico do ugotavljanja predsednikove onesposobljenosti.

V zgodovini ZDA se kaj takšnega še ni zgodilo, vodilni demokrat pa je tudi v minulih dneh presenečal s slabim spominom. V javnosti je govoril o nedavnih pogovorih s francoskim predsednikom Françoisom Mitterrandom in nemškim kanclerjem Helmutom Kohlom, ki sta oba že dolgo pokojna, smrt svojega sina Beauja redno pripisuje vojni v Iraku, pa čeprav je zaradi tumorja na možganih umrl v marylandski bolnišnici. Poveljnik ameriških oboroženih sil se ni spomnil niti približnega datuma sinove smrti.

Prejšnji republikanski predsednik Donald Trump. Foto Ronda Churchill/Reuters

Pomenljive so tudi fotografije številnih škatel z dokumenti v garaži in drugih prostorih Bidnove vile v delawarskem Wilmingtonu. Američanom so delno znane že iz fotografij predsednikovega starinskega avtomobila corvette, ko je bilo nekaj škatel mogoče videti v ozadju. Zdaj lahko vidijo tudi dokumente o Afganistanu poleg pasje postelje, druge skupaj s polomljeno svetilko in drugo kramo. Nekatere zelo zaupne je prebiral piscu svojih spominov iz leta 2007 in 2017.

Republikanski preiskovalci napovedujejo še odločnejše zahteve po dokumentih o Bidnovem pritiskanju na Ukrajino za odpust tožilca Viktorja Šokina, ki jim jih zdaj Bela hiša odreka. Tedanji podpredsednik ZDA je dosegel odpust tožilca, ki je preiskoval podjetje Burisma z njegovim sinom Hunterjem v upravnem odboru. Demokratski predsednik pa verjame, da je zdaj oproščen vseh obtožb, in je zadovoljen, da po obsežni preiskavi ni obtožnic