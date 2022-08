Biden podpisal izvršni ukaz o pomoči zvezne vlade ženskam pri splavu

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo podpisal izvršni ukaz, v skladu s katerim lahko zvezna vlada ZDA pomaga ženskam, ki bodo morale, če bodo hotele opraviti umetno prekinitev nosečnosti, iz republikanskih držav, kjer je splav prepovedan, potovati v demokratske, kjer je dovoljen.

Biden je s podpisom izvršnega ukaza pohitel, potem ko so volivci v konservativnem Kansasu v torek z veliko večino na referendumu presenetljivo zavrnili pobudo za prepoved splava. Vse to je posledica odločitve konservativne večine vrhovnega sodišča ZDA, ki je pred mesecem in pol odpravila pravico do splava po vseh ZDA in prepustila odločanje o tem zakonodajalcem v posameznih zveznih državah. Republikanske države splav prepovedujejo, demokratske ga dovoljujejo še naprej.

Zvezna proračunska sredstva se ne smejo porabljati za splav, razen ko je ogroženo življenje nosečnice ali je nosečnost posledica posilstva oziroma incesta. Bidnova vlada namerava povabiti k sodelovanju demokratske države, ki bodo plačale postopke z denarjem, ki ga dobijo iz zveznega zdravstvenega sklada za pomoč revnim medicaid.

Američanke po odločitvi vrhovnega sodišča v vse večjem številu prestopajo meje zveznih držav, da bi opravile splav. Nacionalna federacija za splave je sporočila, da je doslej plačala 76 hotelskih sob in 52 letalskih ali avtobusnih vozovnic, je pa to le ena od organizacij, ki bodo pomagale ženskam. Bidnov ukaz opozarja zdravstvene ustanove, da po zvezni zakonodaji ne smejo diskriminirati, pozval jih je tudi, da ključne podatke in informacije pošiljajo Nacionalnemu inštitutu za zdravje ter Centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).

Biden je odločitev sodišča označil za sramotno in jo opredelil kot zdravstveno krizo, a te uradno še ni razglasil, čeprav ga k temu poziva demokratska baza.

Biden je ukaz podpisal v izolaciji, saj se je ponovno okužil s koronavirusom.