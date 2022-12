Biden v pogovoru z Zelenskim napovedal nadaljnjo pomoč Ukrajini

Ameriški predsednik Joe Biden se je v nedeljo pogovarjal z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, pri čemer se je zavezal k nadaljnji podpori Washingtona tej v vojni razdejani državi. V luči ruskih raketnih napadov na ukrajinsko infrastrukturo bodo imela prednost prizadevanja za krepitev ukrajinske zračne obrambe, so sporočili iz Bele hiše. V pogovoru z Zelenskim se je Biden zavezal, da bo Ukrajini še naprej zagotavljal varnostno, gospodarsko in humanitarno pomoč, pri čemer bodo prednost imela prizadevanja za krepitev ukrajinske zračne obrambe, poroča britanski BBC.

Zelenski se je na Twitterju zahvalil za vso obrambno in finančno pomoč ZDA in dodal, da sta se z Bidnom med drugim pogovarjala o nadaljnjem obrambnem sodelovanju, zaščiti in vzdrževanju ukrajinskega energetskega sektorja.

Predsednika sta razpravljala tudi o želji Ukrajine po pravičnem miru z Rusijo, ki bi temeljil na temeljnih načelih, zapisanih v Ustanovni listini Združenih narodov, je sporočila Bela hiša in dodala, da je ena od prednostnih nalog to, da Rusija odgovarja za svoje vojne zločine in grozodejstva, poroča nemška tiskovna agencija DPA.