Biden za večjo obdavčitev bogatih

Demokratski predsednik Joe Biden predlaga najmanj dvajset odstotno obdavčitev najbogatejših Američanov ter s tem zmanjšanje primanjkljaja za 360 milijard dolarjev v prihodnjem desetletju. Gre za stotinko odstotka prebivalstva, ki poseduje več kot sto milijonov dolarjev, kar polovico tako načrtovanega novega davčnega priliva pa naj bi prispevalo 700 ameriških milijarderjev.

»Predsednik Biden je kapitalist in verjame v možnost za vsakogar, da postane milijonar ali milijarder, so sporočili v Beli hiši. »Verjame pa tudi v napačnost davčne zakonodaje, ki najbogatejšim ameriškim gospodinjstvom omogoča plačevanje nižje davčne stopnje od delavskih družin.« Če bodo njegovi predlogi sprejeti v kongresu, bodo morali bogataši davkariji odšteti najmanj petino svojih dohodkov iz dela in posedovanja lastnine, v zadnjem primeru tudi, če je ne prodajo in pridobijo dobičke, kot je veljalo doslej.

Nekateri najbogatejši Američani svoj denar vlagajo v raziskovanje vesolja. Foto Handout Afp

V demokratski Beli hiši verjamejo, da so se lahko doslej najbogatejši za desetletja in cele generacije izognili plačevanju dela davkov in hočejo s tem obračunati, vprašanje pa je, kaj bodo na to rekli premožni Američani – in kongresni demokrati. Predsednik Biden je predlagal tudi zvišanje podjetniških davkov na 28 odstotkov s 25-tih, na kolikor jih je znižal njegov republikanski predhodnik Donald Trump, zavzel pa se je tudi za mednarodno najnižjo davčno stopnjo, ki naj prepreči bežanje prizadetih v davčne oaze.