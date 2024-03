Sankcije za nasilne izraelske naseljence

V nadaljevanju preberite:

Zunanji ministri Evropske unije so prvič dosegli soglasje, da bodo vendarle vpeljane skupne sankcije proti identificiranim nasilnim skrajnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Pred mesecem dni je sankcije proti 28 skrajnežem, ki napadajo Palestince, že sprejela Francija – kot tudi ZDA – in glede vstopa v schengen zato že veljajo za vse njegove članice.

V javnosti se neredko slišijo pozivi k zamrznitvi asociacijskega sporazuma, ki je okvir za politični dialog in gospodarsko sodelovanje med Izraelom in EU. Irska in Španija, ki sta v Uniji najbolj kritični do Izraela, sta predlagali, da bi preverili izvajanje sporazuma, predvsem na področju človekovih pravic. Slovenija je predlog po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon podprla.