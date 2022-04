Blinknova odposlanka poskuša mehčati srbsko rusofilijo

V nadaljevanju preberite:

Washington se je podal v še eno diplomatsko ofenzivo na Zahodnem Balkanu, kjer znova poskušajo utrditi prepričanje, da razviti Zahod ni pozabil na ta del Evrope in da na jugovzhodnem pragu stare celine ne bodo dopustili neomejenih poskusov uveljavljanja ruskih in kitajskih interesov. Izkušena diplomatka Karen Donfried, pomočnica ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna, je do jutri na petdnevni balkanski turneji.