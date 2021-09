Spopadi med talibi in uporniki za Panjširsko dolino še trajajo

V Kabulu vodja pakistanske obveščevalne službe

Protest žensk pred predsedniško palačo v Kabulu, 3. septembra 2021. FOTO: Stringer Reuters

Na demonstracijah za pravice žensk izbruhnilo nasilje

Vodja Nacionalne odporniške fronte, ki se v Afganistanu bori proti talibom, je napovedal, da bo skupina nadaljevala boj proti talibom, ki so avgusta prevzeli oblast v državi. Odziv vodje uporniške skupineje nastal ob nepotrjenih poročilih, da je bila Panjširska dolina, edina provinca, ki je talibi ne obvladujejo, zavzeta, in da so voditelji upora, med njimi tudi Masud, pobegnili iz države.V bližini te pokrajine sicer že pet dni potekajo hudi spopadi med talibi in uporniki. Kratka pogajanja za mirno rešitev konflikta niso bila uspešna.Talibi, ki so prevzeli oblast v Afganistanu pred tremi tedni, ne v obdobju sovjetske okupacije Afganistana ne v obdobju zadnje talibske vladavine v Afganistanu (1996-2001) niso nadzorovali Panjširske doline, ki leži severno od Kabula, poroča Reuters.V petek je v Kabulu odmevalo slavnostno streljanje ob poročilih o talibskem zavzetju Panjširske doline - novičarske agencije poročajo o vsaj 17 mrtvih in 41 poškodovanih -, vendar pa talibske oblasti svoje zmage niso uradno potrdile.V soboto je v Kabul prispel vodja pakistanske obveščevalne službe (ISI) general, prav tako poroča Reuters. Ni jasno, s kakšnim namenom, je pa eden od visokih pakistanskih uradnikov že med tednom dejal, da bi lahko Hamid pomagal talibom pri reorganizaciji afganistanske vojske.Uradni Washington je obtožil Pakistan in ISI podpiranja talibov in njihovega dve desetletji trajajočega boja proti s strani ZDA podprti afganistanski vladi v Kabulu. Islamabad je obtožbe zanikal.Talibski borci so v afganistanski prestolnici danes prekinili demonstracijo okoli ducata žensk, ki so zahtevale spoštovanje svojih pravic do izobrazbe in zaposlitve, je poročala zasebna afganistanska novičarska televizija Tolo news. V spopadih je bila poškodovana najmanj ena oseba. Afganistanske ženske so v zadnjih dveh dneh v Kabulu, ki ga nadzorujejo talibi, protestirale in zagovarjale svoje pravice ter zahtevale enakost, pravičnost in demokracijo.Med prejšnjo vladavino so talibi uvedli krute kazni za ženske, tem in starejšim dekletom so tudi prepovedali obiskovati šolo in službo. Tokrat so obljubili bolj zmeren obraz.