Bolni kitajski zdravniki burijo duhove v ZDA

Tudi vodilni ameriški strokovnjak za nalezljive bolezni Anthony Fauci ni več prepričan v nelaboratorijski izvor virusa. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Ameriški obveščevalci poročajo, da so trije raziskovalci z wuhanskega inštituta, v katerem so raziskovali viruse, že novembra 2019 iskali zdravniško pomoč. To je približno mesec dni, preden je Peking sporočil, da so se na wuhanski tržnici pojavile okužbe z novim koronavirusom.Ta novica je pretresla ZDA. Kot poroča Wall Street Journal, tudi vodilni ameriški strokovnjak za nalezljive boleznini več prepričan v nelaboratorijski izvor virusa. Zahteva dodatne preiskave.Tudi nova direktorica ameriških centrov za nadzor nad boleznimi in preventivoje omenila možnost, da je virus pobegnil iz laboratorija; podobno je poročal State Department pod Trumpovo administracijo, ko se je mandat prejšnjega predsednika ZDA že bližal h koncu.Če se je pred meseci zdelo, da gre za Trumpovo ofenzivo proti Kitajski, zdaj tudi vladajoči demokrati svarijo pred nepravilnostmi, ki so se v wuhanskem laboratoriju dogajale jeseni 2019. Tiskovna predstavnica sveta za nacionalno varnost v Washingtonu je dejala, da se Bidnova administracija še ukvarja z »resnimi vprašanji o prvih dneh pandemije covid-19, vključno z njenim poreklom iz Kitajske«.Povedala je še, da ameriška vlada sodeluje z WHO in drugimi državami, da bi podprla strokovno usmerjeno oceno izvora pandemije, »brez poseganja ali politizacije«.Velika Britanija in ZDA sicer kritizirata poročilo WHO o koronavirusu in Kitajsko obtožujeta zadrževanja podatkov.Kitajska je medtem ostro zanikala poročilo ameriških obveščevalcev, poroča Guardian. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstvaje dejal, da je »popolnoma neresnično«, da so trije raziskovalci wuhanskega inštituta zboleli jeseni 2019.V poročilu, ki temelji na »prej nerazkritih« ameriških obveščevalnih podatkih, so navedli, da je laboratorijsko osebje zbolelo »s simptomi, ki so značilni tako za covid-19 kot tudi za ostale pogoste sezonske bolezni«.Teorija o uhajanju virusa iz laboratorija je sicer stara skoraj toliko kot covid-19. Januarja 2020, ko je Kitajska poskušala omejiti širjenje virusa, so se že začele širiti tovrstne govorice. Konservativna ameriška spletna stran Washington Times je na primer poročala, da je koronavirus »morda izviral iz laboratorija, povezanega s kitajskim programom za biološko vojno«.