Bombe puščajo enako razdejanje v Gazi, Siriji in Ukrajini

Evropa je zdaj dokazala, da zna ravnati človeško – za begunce iz Ukrajine je odprla meje ter jim pomaga s hrano in oblekami. Na meji so tudi zdravniki, psihologi in prevajalci, nesrečni ljudje pa imajo na voljo številne informacije, kam se lahko obrnejo. Takšno ravnanje je nujno, da se vojne travme daleč od doma ne poglabljajo in da človek odmisli vsaj strah za življenje.

Toda do območij na Balkanu, kjer so begunci iz Afrike in Azije, ni daleč, samo nekaj ur vožnje z avtomobilom. Tam so ljudje obstali pred zaprto mejo, ogradami in rezilno žico, pred policijo in vojsko pa se morajo skrivati po gozdovih in zapuščenih hišah, saj je migrantskih centrov občutno premalo. Pozimi morajo spati na mrazu, večkrat so lačni kot siti, in ko zbolijo, nimajo kam, zato si morajo sami zdraviti tudi poškodbe, ki so največkrat posledica ­policijskega nasilja.