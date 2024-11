Bombniki ne pomagajo v boju z družbenimi problemi

V nadaljevanju preberite:

Prebivalci Zhuhaia so v torek polagali vence in puščali sporočila na kraju tragedije, hkrati so bili ogorčeni nad mestno oblastjo, ki je takoj odstranila cvetje in sveče ter cenzurirala vse komentarje na družbenih omrežjih, ki so bili kakorkoli povezani s tragedijo. Problem je bil v tem, da so se uporabniki zgražali nad počasnim ukrepanjem mestne vlade, duševno stanje storilca zločina pa primerjali z duševnimi motnjami kitajske družbe, ki so jih, kot so prepričani številni Kitajci, izzvali neenakost, brezup, gospodarska depresija za nižje sloje in neomejeni privilegiji za pripadnike višjih slojev.