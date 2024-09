Bon Jovi rešil žensko z mostu

Jon Bon Jovi, legendarni pevec skupine Bon Jovi, je prejel zahvale za svojo vlogo pri reševanju ženske, ki je bila na mostu v Nashvillu, v državi Tennessee in razmišljala o skoku.

Metropolitanski policijski oddelek Nashvilla je delil videoposnetek dogodka, ki se je zgodil v torek zvečer na John Seigenthaler peš mostu. V posnetku je mogoče videti, kako Bon Jovi in njegova ekipa pomagajo ženski, ki je stala na robu mostu nad reko Cumberland.

Bon Jovi, star 62 let, je skupaj z drugimi govoril z žensko in jo prepričal, naj se vrne nazaj na most. Policija je v izjavi poudarila, da je Bon Jovi s svojo prisotnostjo in pogovorom pomagal ohranjati varnost vseh vpletenih. »Vsi moramo prispevati k temu, da ohranjamo drug drugega varne,« je dejal načelnik policije Ch John Drake v kratki izjavi.

Pevec je bil v Nashvillu na mostu zaradi snemanja glasbenega videa, kar potrjujejo tudi drugi posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih. V videoposnetku, ki ga je objavila policija, je ženska v modrem vidna, kako se drži za ograjo, medtem ko stoji na robu mostu. Bon Jovi in njegova ekipa so se ravno pripravljali na snemanje, ko so opazili žensko v stiski.

Bon Jovi se je približal ženski skupaj z drugo osebo, medtem ko je njegova ekipa ostala nekoliko bolj oddaljena. Pevec je najprej prijazno pomahal ženski in se naslonil na ograjo blizu nje. Po približno minuti pogovora je Bon Jovi skupaj z drugo žensko pomagal, da se je ženska vrnila na varno na pešpot mostu. Po tem, ko je bila ženska na varnem, so se ji pridružili tudi drugi ljudje, Bon Jovi pa jo je objel.

Nekaj minut kasneje je policijski posnetek pokazal, kako Bon Jovi zapušča most skupaj z njo. Ob videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je policija zapisala: »Posebna zahvala Jonu Bon Joviju in njegovi ekipi za pomoč ženski na Seigenthaler peš mostu v torek zvečer. Bon Jovi je pomagal prepričati žensko, da se je umaknila z roba nad reko Cumberland na varno.«

Družbeni mediji so hitro zavreli z odzivi na dogodek. S komentarji, kot so »pravi junak« in »človek z velikim srcem«, so oboževalci poudarili, da Bon Jovi ni le glasbena ikona, ampak tudi oseba, ki je pripravljena pomagati sočloveku v stiski.

Poleg pohval in občudovanja so se pojavili tudi pozivi k večji podpori in pomoči za tiste, ki jih je zgodba prizadela. Različne organizacije so izkoristile priložnost, da opozorijo na pomembnost duševnega zdravja in ponujajo pomoč tistim, ki se soočajo s podobnimi težavami. BBC Action Line, na primer, je na svoji spletni strani objavil seznam organizacij, ki so pripravljene nuditi podporo in nasvete tistim, ki so v stiski.