Borci Kurdske delavske stranke so položili orožje

Potem ko je ustanovitelj in voditelj Kurdske delavske stranke (PKK) Abdula Öcalan pred tremi meseci iz zapora Imrali pri Istanbulu po štiridesetih letih spopadov s turško vojsko pozval k razorožitvi kurdske gverilske milice, je trideset njenih pripadnikov (po 15 žensk in moških) v petek v bližini Sulejmanije v iraškem Kurdistanu simbolno odložilo in zažgalo svoje orožje. A je šele začetek dolgotrajnega procesa razoroževanja turških Kurdov in političnega pogajanja z uradno Ankaro.