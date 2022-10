Boris Johnson spet trka na vrata Downing Streeta 10

V Združenjem kraljestvu so se začeli postopki za imenovanje nove premierke ali premiera po hitrem postopku, ki ga je v včerajšnji odstopni izjavi pred vhodom Downinga Streeta 10 napovedala Liz Truss, premierka z najkrajšim stažem na tem položaju v zgodovini države. Po njenih besedah naj bi Velika Britanija novega šefa vlade dobila v enem tednu.

Kandidati za naslednika Liz Truss morajo do ponedeljka zbrati vsaj sto glasov podpore med konservativnimi poslanci, kar pomeni, da se bodo za vodenje stranke – in s tem vlade – lahko potegovali največ trije kandidati. Če zadostno podporo do ponedeljka ob dveh popoldne po londonskem času zbere le en kandidat oziroma kandidatka, bo ime novega voditelja Združenega kraljestva znano že v ponedeljek. V nasprotnem bodo poslanci torijcev imeli čas do petka, da izvolijo novega voditelja.

V medijih se že od včeraj pojavljajo imena, ki imajo menda največ možnosti, da se zavihtijo na ta najpomembnejši politični položaj v Združenem kraljestvu. Med njimi je celo Boris Johnson, ki je prav ta položaj moral zapustiti zaradi škandalov in zabav v času, ko so morali drugi prebivalci države spoštovati ukrepe za preprečevanje širjenja covida-19.

Čeprav se zdi njegova vrnitev na Downing Steeet malo verjetna, ne smemo pozabiti, da ima še vedno podporo dela torijcev, nekateri ga postavljajo celo pred Rishija Sunaka, nekdanjega finančnega ministra in nekdanjega analitika pri banki Goldman Sachs ter protikandidata Liz Truss. Čeprav se je izkazalo, da je imel prav, ko je opozarjal, da fiskalni načrt Trussove ogroža gospodarstvo, pri nekaterih konservativcih ostaja precej nepriljubljen, ker je pomagal sprožiti poletni upor proti Johnsonu, je poročal Reuters.

Boj za izpraznjeni stolček spominja na tistega izpred približno dveh mesecev. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Tudi sicer se zdi tokratno preigravanje z imeni podobno, kot je bilo ob prejšnjem izboru, le da tokrat med njimi ni Liz Truss. Tako je po njenem odstopu spet v igri Sunak, skupaj z njim še vodja spodnjega doma parlamenta Penny Mordaunt, ki je v prejšnjem izboru že prepričala z mešanico konservativnih in naprednih vrednot, in Suella Braverman, ki je pred dnevi odstopila s položaja sekretarke za notranje zadeve.

Čeprav nobeden od omenjenih uradno še ni napovedal kandidature, BBC poroča, da naj bi Sunak prejel podporo 44 poslancev, sledita mu Boris Johnson s 23 in Penny Mordaunt s 16 glasovi podpore.

Med drugimi omenjajo še sekretarja za obrambo Bena Wallacea, nekdanjega sekretarja za notranje zadeve Grant Shapps in celo nekdanjo premierko Thereso May.