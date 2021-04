Brez obsodbe proti nekdanjemu policistu ameriška mesta ne bodo ostala cela

V nadaljevanju preberite:

Tožilci in branilci nekdanjega policista Dereka Chauvina so povedali svoje, zdaj mora na odločilnem ameriškem procesu v Minneapolisu porota odgovoriti na usodna vprašanja: Je temnopolti George Floyd konec lanskega maja umrl zato, ker mu je belopolti policist s kolenom pritiskal vrat ob tla, ali mu je zaradi zlorabe mamil odpovedalo srce? Bi moral nekdanji policist prej prepoznati smrtni boj človeka, ki je prosil za zrak? Pobudniki množičnih protestov, ki so lani spreobrnili razumevanje rasnih vprašanj in celotnih ZDA, so v pripravljenosti.