Bruselj nadaljuje pritisk glede delegiranih tožilcev

Tveganje za korupcijo

Na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta so opravili razpravo o nujnosti imenovanja vseh tožilcev v okviru evropskega javnega tožilstva, ki je začelo delovati 1. junija in bo med drugim preganjalo goljufije z evropskimi sredstvi. Številni govorniki so opozarjali na primer Slovenije.Evropski komisar za pravosodjeje opozoril, da le dve od 22 sodelujočih držav še nista imenovali nobenega delegiranega tožilca, Finska in Slovenija. Zaplete s Finsko so odpravili in kmalu pričujejo imenovanje. A v evropski komisiji so zaskrbljeni glede vodenja nacionalnega postopka v Sloveniji. Kot je pojasnil Belgijec Reynders, vlada ni uvrstila predloženih kandidatov na dnevni red sej »kljub pravni obveznosti, da se le seznani z njimi in predloži imeni urad evropskega javnega tožilstva«.Reynders je danes poslal pismo novemu pravosodnemu ministru, v katerem je izrazil zaskrbljenost in zahteval pojasnila. Ker mora biti postopek imenovanja delegiranih tožilcev povsem transparenten, je zahteval dodatna pojasnila o razveljavitvi prejšnjega postopka. »Komisija bo uporabila vse ustrezne ukrepe, da bodo vsi delegirani tožilci na položaju čim prej,« je povedal.V poslanski razpravi jev imenu desnosredinske EPP opozoril na primer Poljske, ki je – tako kot tudi Madžarska, pa Danska, Irska in Švedska - med petimi državami, ki so zavrnile sodelovanje v tožilstvu. »Vladi, ki ima čisto vest, ni treba skrbeti za nič,« povedal.iz levosredinske S&D pa je pozval Slovenijo k čimprejšnji rešitvi vprašanja tožilcev.V imenu liberalcev je nastopil(LMŠ), ki je vladi Janeza Janše navrgel, da pri vprašanju ne gre le za rušenje vladavine prava, temveč tudi za poskus otežiti ali onemogočiti delovanje evropskega tožilstva.iz Zelenih, ki je prejšnji teden obiskal Ljubljano, pa je Janši očital osebno maščevanje, saj ga je eden od dveh tožilcev preiskoval. Poudaril je tudi tveganje, kaj bo s 1,8 milijardami evrov za Slovenijo v okviru programa za okrevanje, saj bodo izpostavljene korupciji.Od slovenskih poslancev je nastopil še(SDS), ki je kot edini med okoli poldrugim ducatom nastopajočih izrazil razumevanje za delovanje vlade. Postopek je bil po njegovih besedah razveljavljen, ker so bile ugotovljene nepravilnosti v izbirnem postopku, je pojasnjeval. Nova tožilca naj bi bila imenovana kmalu.