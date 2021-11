Bruselj pozdravil imenovanje delegiranih tožilcev

Odločitev slovenske vlade glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji je korak v pravo smer, a razvoj bomo še naprej pozorno spremljali do uspešnega in zakonitega končanja postopka, so danes povedali v evropski komisiji.

»Videli smo medijska poročila o imenovanju dveh evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji. To je korak v pravo smer. Še naprej bomo pozorno spremljali razvoj dogodkov, dokler ne bo postopek imenovanja uspešno in zakonito končan,« je v prvem odzivu povedal govorec komisije Christian Wigand.

Pri tem je spomnil, da je bila komisija ves čas na vseh ravneh v tesnem stiku s Slovenijo in da je vseskozi pozivala k imenovanju evropskih delegiranih tožilcev brez nadaljnjih zamud.

Glede začasne narave odločitve slovenske vlade pa je govorec dejal, da je postopek zdaj v rokah evropskega javnega tožilstva (EPPO), ki bo na podlagi predloga evropske glavne tožilke Laure Kövesi odločil o kandidatih, ki ju je imenovala Slovenija.

Evropska komisija po Wigandovih navedbah pri tem ne igra vloge, si bo pa še naprej prizadevala za to, da se zagotovi ustrezno delovanje evropskega javnega tožilstva.

Podpredsednica komisije Věra Jourová je po twitterju čestitala imenovanima, Tanji Frank Eler in Mateju Oštirju.