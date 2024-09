Bruseljska trgovina za močne resorje

V nadalljevanju preberite:

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen bo predvidoma do sredine meseca predstavila delitev področij v svoji novi komisarski ekipi. Do petka so vse države članice Evropske unije poslale v Bruselj imena kandidatov. Izjema je bila Belgija, kjer odločitve v tradicionalno zapletenih povolilnih strankarskih razmerjih še niso sprejeli.

Nemška krščanska demokratka je opravila več pogovorov s komisarskimi kandidati, tudi s slovenskim Tomažem Veselom, in voditelji držav. Vsaka država si za komisarja želi čim boljši resor, njihov vpliv pa se meri tako s finančno močjo kot s pristojnostjo za najpomembnejše politike EU.

V zadnjem tednu so se v Bruslju z veliko hitrostjo razširila ugibanja, kateri resor bi lahko dobila katera država članica in kaj je komu Ursula von der Leyen že obljubila. Slovenija si tradicionalno želi širitev, a komisarski kandidat Vesel je temu dodal administracijo in proračun. Ciljali bi lahko tudi na kohezijo.

Na to, kako bo nemška političarka končala sestavljanko, lahko vpliva tudi njena želja po spolno uravnoteženem komisarskem kolegiju. Če bi upoštevali predloge držav, bi v naslednji komisiji sedela le tretjina žensk. Ursula von der Leyen bi lahko še prepričala katero od držav, naj se odpove kandidatu, morda v zameno za boljše področje.