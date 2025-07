Brutalni umor na parkirišču dobil svoj epilog

Ukrajinska varnostna služba (SBU) je v nedeljo zjutraj izvedla odmevno operacijo. V izjavi, ki so jo objavili na aplikaciji telegram, so sporočili, da so »likvidirali« člane celice ruske zvezne varnostne službe (FSB).

Osumili so jih, da so umorili polkovnika SBU, Ivana Voroniča. Vodja SBU, Vasil Maljuk, je v izjavi za javnost potrdil, da so sovražnikovo skrivališče v Kijevski regiji odkrili po zaslugi »prikritih preiskovalnih in aktivnih protiobveščevalnih ukrepov«.

Dogajanje se je zaostrilo med poskusom aretacije. »Med prijetjem so se začeli upirati, prišlo je do izmenjave ognja in 'barabe' so bile eliminirane,« je pojasnil Maljuk. Njegove besede so podkrepili z objavo videoposnetka, na katerem naj bi po poročanju medijev govoril pred trupli ubitih osumljencev.

Svoje sporočilo je zaključil z besedami: »Želim vas spomniti, da je edina možnost za sovražnika na ozemlju Ukrajine smrt!« Ruske oblasti se na te trditve, kot poroča Guardian, niso nemudoma odzvale.

Nadzorne kamere so posnele trenutek napada na polkovnika Voroniča. FOTO: Ukrainska Pravda Via Reuters

Atentat sredi belega dne

Celotna operacija je sledila umoru, ki je prejšnji četrtek pretresel Kijev. Polkovnika Ivana Voroniča so umorili v napadu sredi belega dne, ki so ga ujele nadzorne kamere.

Posnetek, katerega verodostojnost je preverila tiskovna agencija Reuters, prikazuje Voroniča, kako malo po deveti uri zjutraj po lokalnem času zapušča stavbo v južnem kijevskem okrožju Holosivski. V tistem trenutku proti njemu steče napadalec, ga večkrat ustreli in pobegne s kraja zločina.

SBU trdi, da je bilo dejanje skrbno načrtovano. Osumljenca, moški in ženska, ki ju je ukrajinska policija opisala kot »tujca«, sta Voroniča dlje časa opazovala, da bi se seznanila z njegovo dnevno rutino.

FOTO: Sergei Supinsky/AFP

Preiskava je razkrila, da sta navodila prejemala od svojega vodje, ki jima je posredoval koordinate skrivališča, kjer sta prevzela pištolo z dušilcem.

Po umoru sta se poskušala skriti, vendar ju je skupna ekipa SBU in nacionalne policije izsledila. Čeprav SBU ni natančno navedla, koliko agentov so ubili, na njihovem videoposnetku ležita dve trupli.

Kdo je bil polkovnik Voronič?

Umorjeni polkovnik ni bil naključna tarča. Guardian, poroča, da je Voronič sodeloval v tajnih operacijah na ozemljih, ki jih je zasedla Rusija. Domnevno naj bi pomagal tudi pri organizaciji presenetljivega vdora ukrajinskih sil v rusko Kursko regijo prejšnje leto, s čimer si je verjetno prislužil status pomembne tarče za Moskvo.

Incident je del tako imenovane »vojne v senci« med Ukrajino in Rusijo.FOTO: Roman Baluk/Reuters

Njegov umor se tako vpisuje v daljšo serijo atentatov na vojaške in obveščevalne uslužbence na obeh straneh, kar po navedbah analitikov postavlja ruske obveščevalne agencije v neprijeten položaj.

Ta incident osvetljuje tudi spremenjeno vlogo SBU. Služba, ki se je tradicionalno osredotočala na notranjo varnost in protiobveščevalno dejavnost, je od začetka ruske invazije leta 2022 prevzela ključno vlogo pri izvajanju posebnih operacij, vključno s sabotažami in atentati globoko znotraj ruskega ozemlja.

BBC poroča, da viri znotraj ukrajinskih varnostnih služb namigujejo, da SBU stoji za umorom visokega ruskega generala Igorja Kirilova decembra lani in za napadom z avtomobilom bombo, v katerem je aprila v Moskvi umrl general Jaroslav Moskalik. Uradno Kijev teh dejanj nikoli ni priznal.

Rusija v zadnjem času stopnjuje napade z brezpilotnimi letali na ukrajinska mesta. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

Vojna v senci se odvija v ozadju vse silovitejših ruskih napadov. Kot poroča BBC, je Ukrajina v zadnjem času doživela nekatere najhujših zračnih napadov doslej, Združeni narodi pa so junija zabeležili najvišje mesečno število civilnih žrtev v zadnjih treh letih.

Medtem se spopadi na fronti nadaljujejo, ruska vojska počasi napreduje na vzhodu države, mirovna pogajanja pa so že dlje časa na mrtvi točki.