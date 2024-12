Burja uničila večmilijonsko slovensko investicijo na Hrvaškem

Manj kot leto dni po odprtju ene največjih zelenih investicij na Hrvaškem je močna burja povsem opustošila sončno elektrarno na območju nekdanjih lužnih bazenov bivše tovarne glinice pri Obrovcu.

Burja je uničila skoraj polovico elektrarne, kar je razkrilo pomanjkljivosti pri načrtovanju in umeščanju objektov na vetrovna območja. Kot poroča portal Slobodna Dalmacija, so prizori na terenu šokantni: stotine solarnih panelov je razmetanih po okolici, konstrukcija je zvita, ograja pa porušena.

Moč vetra je bila tako velika, da so paneli, težki približno 30 kilogramov, leteli celo čez državno cesto med Zatonom Obrovačkim in Maslenico. Na srečo je bila cesta takrat zaprta za promet, kar je preprečilo morebitne tragedije.

Ivan Matić, domačin iz Obrovca, je za portal Slobodna Dalmacija komentiral, da ga katastrofa ne preseneča. »Na tem območju že stoletja ni dreves, ker burja uniči vse pred sabo. Vsi vemo, da to ni primerna lokacija za sončne elektrarne, a nas nihče ne posluša. Lokalno prebivalstvo ni vključeno v odločitve, pomembni viri pa se dodeljujejo zasebnim investitorjem, medtem ko mi od tega nimamo ničesar, razen težav,« je dejal.

Popolnoma uničene naj bi bilo vsaj 50 odstotkov sončne elektrarne. FOTO: Luka Gerlanc/Cropix

Matić opozarja, da bo sanacija uničenih panelov predstavljala resen ekološki izziv. »Kdo bo prevzel odgovornost za sanacijo? Kje bodo deponirali poškodovane panele? To je prvi tak primer na Hrvaškem, zato ni jasno, kako se bodo s tem spopadli. Poleg tega so paneli zaradi lužine iz bazenov bivše tovarne že popolnoma beli in dodatno onesnaženi,« dodaja.

Sončna elektrarna Bukovica, ki jo upravlja slovensko podjetje Interenergo, se razteza na 7,5 hektarja površine. V povezavi z bližnjim vetrnim parkom naj bi elektrarna zagotavljala elektriko za 12.000 gospodinjstev. Investicija, vredna pet milijonov evrov, je del širšega načrta razvoja obnovljivih virov energije na tem območju.

Kljub temu prebivalci niso bili zadovoljni. V zaselku Maričići, kjer se paneli nahajajo tik ob hišah, so pred kratkim začeli podpisovati peticijo proti načrtovani širitvi elektrarne.

»Če bodo gradili po načrtu, bodo ogrožena življenja in premoženje prebivalcev. Dogodek v bazenih glinice jasno kaže, kako nevarne so lahko te elektrarne. Na tem območju živijo mlade družine z majhnimi otroki, ki so zdaj povsem obupane,« opozarja Matić.

Poziv k spremembi pristopa

Strokovnjaki, vključno z domačini, menijo, da je treba pri postavljanju solarnih elektrarn spremeniti pristop. »Namesto umeščanja velikih elektrarn na kmetijska in gozdna zemljišča bi morali preiti na integrirane sisteme, ki so bližje porabnikom – na strehe, parkirišča, avtoceste. Takšen pristop je ekonomsko učinkovitejši, varnejši in koristi večjemu številu uporabnikov,« pravi Matić.

Po tej katastrofi je na potezi investitor, ki mora pripraviti načrt sanacije in odpraviti posledice. Vprašanje pa ostaja, ali bo ta dogodek sprožil premislek o prihodnjih investicijah in večji vključenosti lokalnih skupnosti v odločitve, še poroča Slobodna Dalmacija.