Sodišče na Sardiniji začasno suspendiralo izročitev Puigdemonta

Pritožbeno sodišče v Sassariju na Sardiniji je danes začasno zaustavilo postopek izročitve nekdanjega katalonskega predsednikaŠpaniji. Kakor je presodilo, bodo najprej počakali na odločitev sodišča EU v Luksemburgu, ali je bil, kakor se je pritožil katalonski independentist, marčevski odvzem njegove evroposlanske imunitete res neskladen z zakonodajo in še kako je v resnici, kot povprašuje špansko vrhovno sodišče, z veljavnostjo evropskega naloga na prijetje. Katalončeva obramba je, drugače, pričakovala, da bo italijansko pravosodje primer zaključilo.Hkrati ko je bil Puigdemont, ki se je na Sardinijo vrnil že v nedeljo dopoldne, še na obravnavi na sodišču v Sassariju, je špansko vrhovno sodišče v Madridu pozvalo k aretaciji še dveh katalonskih evroposlancev, Tonija Comína in Clare Ponsatí. Nekdanja ministra, ki se tudi zavzemata za neodvisnost in že štiri leta živita v eksilu, sta nekdanjega predsednika pospremila na Sardinijo, za njima pa je, kakor trdi pristojni španski vrhovni sodnik Pablo Llarena, prav tako razpisana evropska tiralica, njun položaj da je enak Puigdemontovemu.Tega je ob nedavnem prihodu na Sardinijo (v četrtek, 23. septembra) policija aretirala, potem ko ga je sodišče že naslednji dan izpustilo na prostost ter se je udeležil festivala katalonske kulture v Algheru in se sestal z lokalnimi oblastniki, pa se je čez nekaj dni vrnil v Bruselj. Tonija Comína in Clare Ponsatí je italijanska policija, drugače, ob pristanku na otok brez zadržkov spustila naprej ...Primer Carlesa Puigdemonta – ki je v petek spet zaprosil sodišče Evropske unije, naj mu kot evroposlancu začasno povrnejo politično imuniteto – za Italijo tako še ni zaključen. Zato pa so v zadnjih štirih letih po pisanju katalonske tiskovne agencije špansko zahtevo po njegovi izročitvi jasno zavrnile Nemčija, Avstrija, Belgija, Litva in Švica. Po njihovih zakonodajah dejanj, zaradi katerih ga preganjajo v Španiji, ni mogoče označiti za kazniva, ampak za politična.