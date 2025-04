Carney, nov premier Kanade: Nasilnežu Trumpu se moramo postaviti po robu

Na kanadskih zveznih volitvah je po poročanju nacionalne televizije CBC zmagala liberalna stranka pod vodstvom Marka Carneyja. Še vedno sicer ni jasno, ali bodo v parlamentu imeli večino ali pa bodo morali že tretji mandat zaporedoma delovati kot manjšinska vlada. Rezultati iz ključnih volilnih okrajev so zelo tesni.

Mark Carney: Politični novinec s preteklostjo v bančništvu

Mark Carney, nekdanji guverner Banke Kanade in Banke Anglije, je z zmago na letošnjih volitvah dosegel zgodovinski preobrat. Čeprav do tokratnih volitev ni bil politično aktiven, je vstopil v parlament in bo postal predsednik vlade. S svojo bogato kariero v bančništvu in oddaljenostjo od nepopularnega Justina Trudeauja je Carney v volilni kampanji izkoristil svojo prepoznavnost in poudaril sposobnost obvladovanja kriz, kar je prepričalo številne volivce, piše Guardian. Njegova odločnost pri soočenju z gospodarskimi izzivi in sposobnost vodenja v času negotovosti sta bila ključna dejavnika njegovega uspeha.

Kanadski liberalci slavijo. FOTO: Afp

A letošnje volitve niso bile zgolj zgodba o političnem preporodu liberalcev. Pomemben dejavnik, ki je močno zaznamoval te volitve, je bil vpliv politike Donalda Trumpa. Z uvedbo carin na kanadske izdelke je Trump ustvaril gospodarske napetosti med državama, ki so se začele odražati tudi v volilni kampanji. Trumpov predlog, da bi Kanada postala 51. zvezna država ZDA, je sprožil močno ogorčenje med Kanadčani, ki so doživeli to kot grožnjo državni suverenosti. Tako Carney kot vodja konservativcev Pierre Poilievre sta ostro odgovorila na Trumpove izjave, odziv nanje pa je zaznamoval celotno politično kampanjo.

Carney je v svoji kampanji poudarjal, da Kanada ne bo popustila pod Trumpovimi pritiski: »Kanada bo vedno ostala suverena država,« je poudaril in dodal: »Stati moramo skupaj in se postaviti po robu nasilnežu.«

Konservativna stranka pod vodstvom 45-letnega Pierra Poilievra je imela sicer v anketah več kot udobno prednost za zmago na izrednih volitvah, vse dokler Trump ni začel groziti s prevzemom Kanade in uvajati carine. Nato se je kanadsko volilno telo odločilo za liberalca.

Kanada je sicer zvezna država, sestavljajo jo deset provinc in tri ozemlja. Je suverena država, ni pa republika, ampak monarhija. Njeni vladarji so iz britanske kraljeve rodbine Windsorjev, torej tudi vladarji Združenega kraljestva. Trenutni kanadski kralj je tako Karel III. Ker je Karel doma v Londonu, ima v Ottawi, glavnem mestu Kanade, zastopnika. Njegov naziv je glavni guverner, torej ima država že zdaj guvernerja. Uradno ga imenuje kralj, vendar na predlog kanadskega premierja.

Še vedno ni znano, ali bo vlada večinska ali manjšinska. FOTO: Reuters

Carney bo imel pomembno vlogo pri imenovanju, vendar ga čakajo večji izzivi: predvsem trgovinska vojna z ZDA, saj je kanadsko gospodarstvo močno odvisno od izvoza v ZDA. Trump je uvedel carine na kanadsko blago, Carney pa je že napovedal, da bo nadaljeval obrambno politiko svojega predhodnika. Kanada in ZDA sta si največji trgovinski partnerici, a je Kanada v slabšem položaju, saj v ZDA izvozi tri četrtine svojega blaga in od tam uvozi 56 odstotkov vsega blaga, medtem ko so ti deleži za ZDA precej nižji.

Carney je sicer ekonomist z izjemno kariero, izobraževal se je na Harvardu in Oxfordu, z izkušnjami iz investicijske banke Goldman Sachs ter s kanadskih in britanskih finančnih institucij. Bil je pomembna figura pri odzivu na svetovno finančno krizo in brexit.