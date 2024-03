Čas za večjo odločenost ZDA in Zahoda

V nadaljevanju preberite:

Pri težavah z oboroževanjem zadnje Putinove žrtve Ukrajine demokratski predsednik Joe Biden kaže s prstom na republikanski predstavniški dom, ki pogojuje nadaljevanje pomoči z rešitvijo kaotičnega položaja na ameriških mejah. To ne spremeni dejstva, da že dosedanja ameriška – in evropska – politika Ukrajini ni pomagala do odločilne prevlade na frontah. V Washingtonu redno zavračajo ukrajinske prošnje za bolj ofenzivno orožje. Tudi demokratska Bela hiša je videti bolj zadovoljna s preprečevanjem ruske zmage kot z zagotavljanjem ukrajinske.