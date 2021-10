CDC odobril poživitveni odmerek Moderne ter Johnson & Johnsona

07.50 Viktorija s 1. novembrom ukinja karanteno za polno cepljene mednarodne potnike

Mednarodnim potnikom ob prihodu v avstralsko zvezno državo Viktorija ne bo več treba v karanteno, poroča britanski Guardian. Premier Viktorije Daniel Andrews je danes to potrdil in dejal, da tistim mednarodnim potnikom, ki bodo od 1. novembra leteli v Viktorijo, ne bo več treba v karanteno; seveda gre za potnike, ki so bodisi polno cepljeni, so opravili test pred odhodom in test 24 ur po prihodu. Že pred tem je Scott Morrison, predsednik avstralske vlade, sporočil, da bo Avstralija kmalu sprostila omejitve potovanj s Singapurjem, letalska družba Qantas pa je napovedala, da bo omogočila nadaljevanje mednarodnih letov. Iz Qantasa so sporočili, da se bo 11.000 zaposlenih iz Avstralije vrnilo na delo v začetku decembra, z novo potjo v Delhi in leti iz Sydneyja v Singapur, Bangkok, Puket, Johannesburg in Fidži; na seznamu bi lahko bil tudi Bali, izvršni direktor Qantasa Alan Joyce je predlagal, da bi se lahko poleti na priljubljeni počitniški otok nadaljevali pred božičem.

FOTO: Sandra Sanders/Reuters

07.29 CDC odobril poživitveni odmerek cepiv proti covidu-19 Moderne ter Johnson & Johnsona

Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je po priporočilu odbora znanstvenih strokovnjakov v četrtek potrdil poživitveni odmerek cepiv proti covidu-19 Moderne ter Johnson & Johnsona za starejše od 65 let in rizične skupine z večjim tveganjem za težek potek bolezni. Pred tem je poživitveni odmerek teh dveh cepiv priporočila Uprava za hrano in zdravila (FDA). Tako CDC kot FDA sta odobrila tudi mešanje cepiv. Tisti, ki so bili cepljeni s cepivom Johnson & Johnson, se lahko s poživitvenim odmerkom cepijo s cepivom Moderne ali Pfizerja in obratno.

CDC je tako kot v primeru cepiva Pfizer tudi poživitveni odmerek cepiv Moderne ter Johnson & Johnsona odobril za starejše od 65 let in tiste, pri katerih obstaja tveganje za hujši potek bolezni covid-19. Prav tako je CDC poživitveni odmerek odobril za tiste, ki so zaradi narave svojega dela bolj izpostavljeni nevarnosti bolezni, kot so zdravstveni delavci in učitelji.

00.30 Logar na Dunaju s kolegi iz skupine C5 o okrevanju po pandemiji

Zunanji minister Anže Logar se bo na povabilo novega avstrijskega zunanjega ministra Michaela Linharta na Dunaju udeležil srečanja zunanjih ministrov Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije, ki sestavljajo skupino Central 5 (C5). Govorili bodo predvsem o gospodarskem okrevanju po pandemiji covida-19, napovedujejo na MZZ.