CDU v koalicijo z SPD in Sahro Wagenknecht

Rezultati volitev v Turingiji in Saški obetajo zahtevno sestavljanje koaliciji, v katerih bodo moči morale združiti ideološko izjemno različne stranke. V krščanskodemokratski CDU, ki je za las zmagala v Saški, v Turingiji pa zasedla drugo mesto, napovedujejo pogajanja z SPD in Zvezo Sahre Wagenknecht. V skrajno desni AfD, ki je dosegla zgodovinski uspeh, opozarjajo, da so volivci jasno povedali, koga želijo v koaliciji.