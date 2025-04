Če izgubim vero, mi nič več ne ostane

V nadaljevanju preberite:

Kako na vprašanje, ali je mogoče, da ob toliko surovosti, kot jo vidi kot zdravnik in vodja bolnišnice v Nubskih gorah, ne izgubi vere v Boga, odgovarja dr. Tom Catena? V pogovoru v njegovi ambulanti, pred katero ga je že zjutraj čakala peščica domačinov, smo vijugali med trenutnimi vojnimi razmerami v Sudanu in vsakodnevnimi izzivi, ki jih te prinašajo njemu in bolnišničnemu osebju, ter upanjem na boljši svet, piše Živa Ozmec. Dr. Catena si je v Nubskih gorah ustvaril tudi družino; z ženo Nazimo, ki se je pridružila bolnišničnemu osebju kot medicinska sestra, sta iz sirotišnice v Džubi posvojila dečka Francisa, nato pa še Mosesa, ki so ga v bližini bolnišnice našli kot novorojenčka.