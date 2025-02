Genocid, poniževanje in posmehovanje. To je realnost ljudi v Sudanu

V nadaljevanju preberite:

V sudanski vojni, ki traja že od aprila 2023, Nubske gore ostajajo osvobojeno ozemlje. Po spopadu Sudanske vladne vojske (SAF) in Sil za hitro posredovanje (RSF) se je vojna v zadnjem obdobju preselila v Darfur, v glavno mesto Kartum, nadaljuje pa se tudi v drugih sudanskih provincah. Ljudje zato trpijo. A se ne predajajo.

Skozi vas Um Dulu vodi glavna cesta iz Kaude proti Republiki Južni Sudan. Ob cesti je velika tržnica, na drugi strani ceste pa manjše taborišče za notranje razseljene. Približno 400 ljudi je naseljenih v taborišču. Prvi ljudje so se tukaj začeli ustavljati zaradi govoric, da bodo v vasi humanitarne organizacije začele deliti hrano. Govorice so bile neutemeljene. Petinštiridesetletni Seraid, ki je pred pol leta iz Dillinga z družino pobegnil pred nasiljem, je povedal, da od prihoda v taborišče še niso dobili hrane od humanitarnih organizacij.

Ljudje iščejo službe na bližnji tržnici, večino časa zaman. Seraid je bil v Dillingu učitelj na srednji šoli, dobro govori angleško, zato ga prosimo, ali nam lahko prevede zgodbo majhnega dečka, ki so ga postavili pred nas. Heisam je star tri leta, močno je podhranjen, po celotnem telesu ima odprte, zagnojene rane in kraste. Joka, a zaradi izčrpanosti se njegov jok sliši samo kot polglasno, monotono hropenje. To je glas, ki zareže, zlomi in ki ga ne pozabiš. To je glas trpljenja vseh lačnih, izstradanih in umirajočih otrok, ki nič krivi trpijo najhujše. To je tiho hropenje, ki vpije.