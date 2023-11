Če ne bi dajal intervjujev, bi se Bankman-Fried morda celo izvlekel

V nadaljevanju preberite:

Tožilci so trdili, da je Bankman-Fried denar preusmeril v hčerinsko podjetje Alameda Research in ga uporabil za tvegane naložbe, luksuzne nepremičnine, odplačila dolgov, osebna posojila, politične donacije. Vprašanja svojega odvetnika je izkoristil za to, da se je poskušal prikazati v dobri luči, kot dobronameren, a preobremenjen poslovnež, ki da je v poštni nabiralnik vsak dan prejemal 60.000 sporočil. Priznal je, da so bile pri obvladovanju tveganj storjene napake, ki so jih drago stale, a vendar zatrdil, da nikoli ni nikogar namerno ogoljufal. Za vsak potencialno obremenjujoč vidik razmerja med družbama FTX in Alameda – delitev bančnih računov, posebni trgovinski privilegiji in posojila v višini več milijard dolarjev – je pri njem obstajala logična poslovna razlaga. A tu so bili njegovi intervjuji, ki jih je dajal tik pred propadom podjetja, ki mu jih je tožilstvo vsakič znova predobčilo. Danes je bil spoznan za krivega.