Cepilne olimpijske igre in olimpijsko cepivo

Japonska vlada je včeraj podaljšala izredne razmere v Tokiu, Osaki, Hjogu in Kjotu, kar pomeni, da bodo posebni epidemiološki ukrepi tam veljali najmanj do konca meseca. Čeprav naj bi se poletne olimpijske igre v glavnem mestu začele čez manj kot 80 dni, sta premier Jošihide Suga in minister za gospodarstvo Jasutoši Nišimura pojasnila, da omejitve, ki bi jih morali 11. maja odpraviti, niso prinesle želenega rezultata.



Pričakovali so, da bodo ukrepi vsaj zaustavili rast okužb, a se to ni zgodilo. V Tokiu so včeraj našteli 907 obolelih. Od začetka pandemije do zdaj je bilo v prestolnici s koronavirusom skupno okuženih 144.441 ljudi. V državi se je okužilo več kot 620.000 ljudi, 10.600 jih je umrlo, večina na vzhodnoazijskem ­območju.