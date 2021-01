Cepiva proti goljufiji ni

V nadaljevanju preberite:

Prednostne skupine so znane, zaloge cepiva proti covidu-19 pa so trenutno v državah članicah EU zelo omejene. A kljub temu ni malo primerov, ko so nosilci politične moči izkoristili svoj položaj in dobili odmerek vakcine pred najranljivejšimi državljani. Po do zdaj znanih primerih iz držav članic EU je mogoče sklepati, da med njimi prevladujejo lokalni oziroma regionalni politiki in javni uslužbenci.