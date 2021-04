Češka bo izgnala novo skupino ruskih diplomatov

Češko morajo zapustiti do konca maja

Češka vlada je napovedala izgon nove skupine ruskih diplomatov iz države, potem ko Rusija do danes opoldan ni preklicala nedavne deportacije 20 čeških diplomatov, zaposlenih na češkem veleposlaništvu v Moskvi.Ultimat, ki ga je češka vlada včeraj postavila Rusiji, se je po pričakovanjih iztekel brez kakršnega koli odziva Kremlja. Češki zunanji ministerje med današnjo novinarsko konferenco zato napovedal izgon nove skupine ruskih diplomatov oziroma izenačitev števila ruskih diplomatskih predstavnikov na Češkem s številom čeških diplomatov v Rusiji.Današnja odločitev Prage predstavlja najnovejši zasuk v več dni trajajočem sporu med državama. Češka je rusko obveščevalno službo GRU v soboto obtožila vpletenosti v eksplozijo, ki je leta 2014 razdejala skladišče orožja v Vrbeticah, in iz države izgnala 18 uslužbencev ruskega veleposlaništva v Pragi, ki jih je identificirala kot obveščevalne agente. Uradna Moskva se je dan zatem odločila eskalirati spor in na potezo vlade premieraodgovorila z izgonom 20 čeških diplomatov.Ruski odziv po besedah novega češkega zunanjega ministra Kulhaneka Pragi ni pustil druge možnosti, kot da sprejme nove sankcije proti tej državi. »Morali smo se odzvati na očitno kršenje suverenosti in na smrt naših dveh državljanov. Izgon 18 ruskih diplomatov je bil primeren odziv. V nasprotju z ruskim izgonom 20 čeških diplomatov, ki niso storiti nič drugega, kot predstavljali Češko,« je poudaril minister Kulhanek.Babiševa vlada je najnovejši skupini izgnanih ruskih diplomatov dala čas do konca maja, da zapustijo državo.